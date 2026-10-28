Зеленський у середу відвідує Нідерланди, де зустрінеться з прем’єр-міністром та королем

У середу, 28 жовтня, президент України Володимир Зеленський відвідає Нідерланди.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на заяву нідерландського уряду.

Візит президента Зеленського до Нідерландів розпочнеться з прийому прем’єр-міністром Робом Єттеном в його офіційній резиденції. Зустріч розпочнеться з двосторонньої бесіди, після чого відбудеться нарада делегацій за участю віцепрем’єр-міністерки та міністерки оборони Ділан Єшильгьоз-Зегеріус, а також міністра закордонних справ Тома Берендсена.

Після цього відбудеться зустріч із керівниками нідерландських та українських компаній.

Король Нідерландів Віллем-Александр прийме Зеленського у середу ввечері, 28 жовтня, на аудієнції. Прийом відбудеться у королівському палаці у Гаазі.

Нагадаємо, Нідерланди виділять 10 млн євро на роботу навчальних центрів для підготовки військовослужбовців на території України.

Також уряд Нідерландів планує виділити додаткові 327 млн євро на відновлення та реконструкцію України у 2027–2029 роках.