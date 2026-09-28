Нідерланди виділять 10 млн євро на навчальні центри для військових ЗСУ

Королівство Нідерланди виділить 10 млн євро на роботу навчальних центрів для підготовки військовослужбовців на території України.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомила віцепремʼєрка та міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшильгьоз-Зегеріус на полях засідання Ради ЄС на рівні міністрів оборони у понеділок, 28 вересня.

10 млн євро від Нідерландів перерахують на підготовку військовослужбовців Збройних сил України.

"Ми оголосимо сьогодні, що ми виділимо 10 мільйонів євро на навчальні центри в Україні", – заявила Єшильгьоз-Зегеріус.

Вона повідомила, що коштами Нідерландів в Україні вже підготували майже 100 тисяч військовослужбовців, зокрема, у межах проєкту EUMAM.

"Добре навчені військовослужбовці означають, що шанси на виживання на лінії фронту зростають. Усе настільки жорстко і настільки просто. І оскільки ми вважаємо це дуже важливим, ми спрямуємо 10 мільйонів євро на навчальні центри в Україні, щоб гарантувати підготовку більшої кількості людей", – наголосила нідерландська міністерка.

Як повідомляла "Європейська правда", незабаром ЄС профінансує модернізацію навчальних полігонів для української армії, завдяки додатковим коштам, які були виділені державами-членами.

Міністр оборони України Євгеній Хмара 1 вересня розповів міністрам оборони ЄС про першочергові потреби України та ситуацію на полі бою.

Також 1 вересня головна дипломатка ЄС Кая Каллас закликала передати Україні перехоплювачі, в яких спливає термін зберігання.