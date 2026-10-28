Зеленский в среду посетит Нидерланды, где встретится с премьером и королем

В среду, 28 октября, президент Украины Владимир Зеленский посетит Нидерланды.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление нидерландского правительства.

Визит президента Зеленского в Нидерланды начнётся с приёма у премьер-министра Роба Йеттена в его официальной резиденции. Встреча начнется с двусторонней беседы, после чего состоится совещание делегаций с участием вице-премьер-министра и министра обороны Дилан Ешильгез-Зегериус, а также министра иностранных дел Тома Берендсена.

После этого состоится встреча с руководителями нидерландских и украинских компаний.

Король Нидерландов Виллем-Александр примет Зеленского в среду вечером, 28 октября, на аудиенции. Прием состоится в королевском дворце в Гааге.

Напомним, Нидерланды выделят 10 млн евро на работу учебных центров по подготовке военнослужащих на территории Украины.

Также правительство Нидерландов планирует выделить дополнительные 327 млн евро на восстановление и реконструкцию Украины в 2027–2029 годах.