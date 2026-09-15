Укр Рус Eng

Нідерланди виділять додаткові понад 300 млн євро на відновлення та реконструкцію України

Новини — Вівторок, 15 вересня 2026, 17:02 — Уляна Кричковська-Богданова

Уряд Нідерландів планує виділити додаткові 327 млн євро на відновлення та реконструкцію України у 2027–2029 роках. 

Про це йдеться у проєктах бюджетів країни на 2027 рік у сферах закордонних справ, зовнішньої торгівлі та співпраці в галузі розвитку, які представили парламенту, пише "Європейська правда".

Нідерланди пообіцяли й надалі надавати Україні "непохитну політичну, військову та фінансову підтримку в її боротьбі проти російської агресії у найближчі роки", співпрацюючи з партнерами з ЄС та союзниками по НАТО. 

У період з 2027 по 2029 рік уряд планує виділити додаткові 327 млн євро на відновлення та реконструкцію. Зазначається, що ця сума є доповненням до 878 млн євро, які вже було виділено на невійськову підтримку в цей період.

Як поінформували у заяві, ця допомога буде спрямована, зокрема, на ремонт та відновлення української енергетичної системи й критично важливої інфраструктури, гуманітарну допомогу та підтримку приватного сектору.

"Глобальні геополітичні відносини перебувають у стані змін. Європа – і Нідерланди – можуть вийти з цього сильнішими, але лише за умови, що ми активізуємо наші зусилля. Уряд продовжує працювати над зміцненням нашої безпеки, зокрема шляхом підтримки України. А для зміцнення ЄС ми зосереджуємося на підвищенні конкурентоспроможності та модернізації бюджету ЄС", – заявив міністр закордонних справ Нідерландів Томас Берендсен.

Цього дня стало відомо, що Фінляндія ухвалила рішення про надання Україні 34-го пакета військової допомоги на суму 290 млн євро. 

Також писали, що Норвегія профінансувала нову партію енергетичного обладнання на майже 76,5 тисяч євро для Дніпропетровської області. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Нідерланди
Реклама: