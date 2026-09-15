Нідерланди виділять додаткові понад 300 млн євро на відновлення та реконструкцію України

Уряд Нідерландів планує виділити додаткові 327 млн євро на відновлення та реконструкцію України у 2027–2029 роках.

Про це йдеться у проєктах бюджетів країни на 2027 рік у сферах закордонних справ, зовнішньої торгівлі та співпраці в галузі розвитку, які представили парламенту, пише "Європейська правда".

Нідерланди пообіцяли й надалі надавати Україні "непохитну політичну, військову та фінансову підтримку в її боротьбі проти російської агресії у найближчі роки", співпрацюючи з партнерами з ЄС та союзниками по НАТО.

У період з 2027 по 2029 рік уряд планує виділити додаткові 327 млн євро на відновлення та реконструкцію. Зазначається, що ця сума є доповненням до 878 млн євро, які вже було виділено на невійськову підтримку в цей період.

Як поінформували у заяві, ця допомога буде спрямована, зокрема, на ремонт та відновлення української енергетичної системи й критично важливої інфраструктури, гуманітарну допомогу та підтримку приватного сектору.

"Глобальні геополітичні відносини перебувають у стані змін. Європа – і Нідерланди – можуть вийти з цього сильнішими, але лише за умови, що ми активізуємо наші зусилля. Уряд продовжує працювати над зміцненням нашої безпеки, зокрема шляхом підтримки України. А для зміцнення ЄС ми зосереджуємося на підвищенні конкурентоспроможності та модернізації бюджету ЄС", – заявив міністр закордонних справ Нідерландів Томас Берендсен.

Цього дня стало відомо, що Фінляндія ухвалила рішення про надання Україні 34-го пакета військової допомоги на суму 290 млн євро.

Також писали, що Норвегія профінансувала нову партію енергетичного обладнання на майже 76,5 тисяч євро для Дніпропетровської області.