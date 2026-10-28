Зеленський із командою прибув у Нідерланди

Президент Володимир Зеленський у середу, 28 жовтня, прибув у Нідерланди для зустрічі з прем’єр-міністром країни Робом Єттеном.

Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

За словами Зеленського, у Нідерландах він та його команда будуть обговорювати оборонну та економічну співпрацю, посилення української ППО та нові кроки на підтримку України.

Також він зазначив, що на цей день запланована зустріч і з представниками українського та нідерландського бізнесу.

Окрім цього, Зеленський матиме аудієнцію у короля Нідерландів Віллема-Александра.

"Вдячний, що Нідерланди підтримують Україну й відстоюють захист життя. Працюємо разом, щоб посилювати спільну безпеку", – додав український президент.

Нагадаємо, що уряд Нідерландів виділяє 1,2 млрд євро на невійськову допомогу Україні на найближчі три роки, щоб сприяти відновленню та відбудові, а також розширити можливості для нідерландських підприємств.

Також писали, що Нідерланди внесуть 10 млн євро в ініціативу "Індустріальний Рамштайн" для України.