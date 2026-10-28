Нідерланди внесуть 10 млн євро в ініціативу "Індустріальний Рамштайн" для України

Міністр зовнішньої торгівлі та співробітництва у сфері розвитку С'єрд С'єрдсма 28 жовтня відвідує Київ, де зустрінеться з представниками української влади та нідерландськими компаніями, які працюють в Україні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу уряду Нідерландів.

Зокрема, міністр С'єрд С'єрдсма та міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко підпишуть меморандум про намір Нідерландів внести у президентську ініціативу "Індустріальний Рамштайн" 10 млн євро. Допомога полягатиме у, зокрема, постачанні нідерландської техніки, обладнання та інших товарів для українських виробничих підприємств.

"Підтримка відновлення та відбудови не може чекати на припинення вогню, Україна потребує нас саме зараз. Не тільки у військовому, а й у соціальному та економічному плані. Якими б успішними не були дії на полі бою, енергетичні системи, лікарні та виробництво продуктів харчування мають продовжувати функціонувати. Уряди не можуть впоратися з цим самостійно, тому роль підприємств є вирішальною", – сказав С’єрдсма.

"Індустріальний "Рамштайн" – це міжнародна ініціатива та коаліція партнерів, спрямована на відновлення, модернізацію та захист української промисловості й виробничих підприємств, які постраждали від російської агресії.

Також уряд Нідерландів виділяє кошти для надання допомоги компаніям, що працюють на українському ринку. Зокрема, 136 млн євро спрямують, серед іншого, на Ukraine Partnership Facility.

Крім того, уряд розширює програму страхування експортних кредитів, щоб зменшити фінансові ризики для підприємств, які хочуть експортувати товари до України. Так, додатково виділять 19,5 млн євро на додаток до існуючої програми на суму 60 млн євро.

Ці кошти входять у пакет допомоги сумою 1,2 млрд євро на невійськову допомогу Україні на найближчі три роки.

Нагадаємо, 28 жовтня президент України Володимир Зеленський відвідає Нідерланди, де зустрінеться з представниками уряду та королем.