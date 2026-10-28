Зеленский с командой прибыл в Нидерланды

Президент Владимир Зеленский в среду, 28 октября, прибыл в Нидерланды для встречи с премьер-министром страны Робом Йеттеном.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает "Европейская правда".

По словам Зеленского, в Нидерландах он и его команда будут обсуждать сотрудничество в сфере обороны и экономики, укрепление украинской ПВО и новые шаги в поддержку Украины.

Также он отметил, что на этот день запланирована встреча с представителями украинского и нидерландского бизнеса.

Кроме того, Зеленский будет принят на аудиенции у короля Нидерландов Виллема-Александра.

"Благодарен за то, что Нидерланды поддерживают Украину и отстаивают защиту жизни. Работаем вместе, чтобы укреплять общую безопасность", – добавил украинский президент.

Напомним, что правительство Нидерландов выделяет 1,2 млрд евро на невоенную помощь Украине на ближайшие три года, чтобы способствовать восстановлению и реконструкции, а также расширить возможности для нидерландских предприятий.

Также сообщалось, что Нидерланды внесут 10 млн евро в инициативу "Индустриальный Рамштайн" для Украины.