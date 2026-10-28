Литва передасть Україні медичні засоби на суму 84,5 тис. євро

Литовський уряд у середу схвалив рішення про передачу Україні медичних засобів на суму 84,5 тис. євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

У литовському уряді запланували передати Україні ліки, розчини для інфузій, електрокардіографи, аналізатори газів крові, насоси та інше медичне обладнання з державного резерву, яким управляє Міністерство охорони здоров’я.

Медичні засоби призначені для Запорізького військового госпіталю та Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І. І. Мечникова при Дніпропетровській обласній раді, з урахуванням запитів цих медичних закладів.

Міністерству закордонних справ доручено організувати передачу гуманітарної допомоги відповідальним українським посадовцям.

Передане майно вилучене з номенклатури державного резерву, тому його відновлення не планується.

Нагадаємо, у відповідь на запит України щодо підтримки уряд Латвії у вівторок, 6 жовтня, схвалив надсилання Україні гуманітарної допомоги від латвійської сфери охорони здоров’я – медичного обладнання для догляду за пацієнтами та надання невідкладної допомоги, а також автомобілів швидкої допомоги.

Крім того, Міністерство економіки Латвії на додаток до раніше ухваленого рішення щодо закупівлі дизельних генераторів для Чернігівської області спрямує залишок коштів на придбання ще 12 дизельних генераторів.