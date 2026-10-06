Латвія надішле Україні партію медичного обладнання

У відповідь на запит України щодо підтримки уряд Латвії у вівторок, 6 жовтня, схвалив надсилання Україні гуманітарної допомоги від латвійської сфери охорони здоров’я – медичного обладнання для догляду за пацієнтами та надання невідкладної допомоги, а також автомобілів швидкої допомоги.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Ця підтримка зміцнить можливості українських військових медичних підрозділів щодо забезпечення медичної логістики та надання медичної допомоги в умовах війни.

Міністерство охорони здоров’я спільно зі Службою невідкладної медичної допомоги (NMPD) оцінило запити військових підрозділів Міноборони України та, вивчивши наявні ресурси, вирішило надіслати в Україну дефібрилятор-монітор, електричний відсмоктувач та інфузійний насос із супутнім обладнанням.

Крім того, Україна отримає сім транспортних засобів, зокрема два колишні автомобілі оперативної медичної допомоги, які допоможуть забезпечити евакуацію постраждалих та транспортування пацієнтів. МОЗ обіцяє, що це не вплине на доступність невідкладної медичної допомоги в Латвії.

Транспортування гуманітарної допомоги в Україну забезпечить товариство "Для розвитку Огрського краю", покривши всі витрати, пов’язані з перевезенням.

Допомога Україні надається відповідно до Закону про цивільний захист та управління катастрофами та правил Кабінету міністрів щодо порядку отримання та надання гуманітарної допомоги.

Латвія послідовно продовжує підтримувати Україну, надаючи допомогу системі охорони здоров’я в умовах війни.

Крім того, міністерство економіки Латвії на додаток до раніше ухваленого рішення щодо закупівлі дизельних генераторів для Чернігівської області спрямує залишок коштів на придбання ще 12 дизельних генераторів.

Минулого тижня стало відомо, що Норвегія збільшує фінансову підтримку гуманітарної діяльності щодо викрадених Росією українських дітей, цивільних осіб, позбавлених волі, та військовополонених, оголосивши про новий внесок у 25 млн крон (2,3 млн євро).