Латвія закупить генератори для Чернігівської області

Міністерство економіки Латвії на додаток до раніше ухваленого рішення щодо закупівлі дизельних генераторів для Чернігівської області спрямує залишок коштів на придбання ще 12 дизельних генераторів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.

Як зазначено, ще у лютому латвійський уряд затвердив пропозицію Міненерго щодо використання виділених на відновлення Чернігівської області 1,2 мільйона євро на закупівлю дизельних генераторів.

У результаті подальших переговорів 30 квітня було укладено договір про закупівлю та постачання 48 стаціонарних дизельних генераторів з ТОВ "Rīgas dīzelis DG" на загальну суму майже 2 мільйони євро, включаючи 208 100 євро податку на додану вартість.

З огляду на те, що угода здійснюється як експортна, а постачання дизельних генераторів передбачено за межі території ЄС, до неї застосовується нульова ставка податку на додану вартість. Таким чином, утворився залишок коштів у розмірі 208 100 євро.

Цю суму планується використати для закупівлі додаткових дизельних генераторів відповідно до листа обласної державної адміністрації Чернігівської області щодо потреби у додаткових дизельних генераторах.

У зв’язку з цим Міненерго готує зміни до договору на закупівлю ще 12 дизельних генераторів для Чернігівської області, і загальна кількість поставлених генераторів сягне 60.

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