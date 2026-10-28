Литва передаст Украине медицинские средства на сумму 84,5 тыс. евро

В среду литовское правительство одобрило решение о передаче Украине медицинских средств на сумму 84,5 тыс. евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

В литовском правительстве запланировали передать Украине лекарства, растворы для инфузий, электрокардиографы, анализаторы газов крови, насосы и другое медицинское оборудование из государственного резерва, которым управляет Министерство здравоохранения.

Медицинские средства предназначены для Запорожского военного госпиталя и Днепропетровской областной клинической больницы имени И. И. Мечникова при Днепропетровском областном совете, с учётом запросов этих медицинских учреждений.

Министерству иностранных дел поручено организовать передачу гуманитарной помощи ответственным украинским должностным лицам.

Переданное имущество исключено из номенклатуры государственного резерва, поэтому его восстановление не планируется.

Напомним, в ответ на запрос Украины о поддержке правительство Латвии во вторник, 6 октября, одобрило отправку в Украину гуманитарной помощи от латвийской сферы здравоохранения – медицинского оборудования для ухода за пациентами и оказания неотложной помощи, а также автомобилей скорой помощи.

Кроме того, Министерство экономики Латвии в дополнение к ранее принятому решению о закупке дизельных генераторов для Черниговской области направит остаток средств на приобретение еще 12 дизельных генераторов.