Зеленський: Британія виділить 10 млрд фунтів на фінансову підтримку України

Президент Володимир Зеленський у середу провів телефонну розмову з прем’єром Великої Британії Енді Бернемом та повідомив про нову фінансову підтримку від Лондона.

Про це Зеленський написав у Telegram, передає "Європейська правда".

Президент подякував Британії за незмінну підтримку України та за нове рішення про додаткову фінансову допомогу на суму 10 млрд фунтів стерлінгів (11,9 млрд євро).

"Сьогодні є сильне рішення Британії про додаткову фінансову підтримку загальним обсягом 10 мільярдів фунтів: 7 мільярдів фунтів економічної підтримки на наступні три роки, ще 3 мільярди фунтів – британська експортна підтримка переважно для постачання необхідної зброї, яка посилить наш захист життя. Це в плюс до тієї щорічної підтримки, яку Британія вже надає Україні", – повідомив Зеленський.

Він назвав цю допомогу "дуже вчасним кроком", яка має показати Росії, що Україна не залишиться наодинці.

"Кожен крок на посилення України – це наближення Росії до думки, що цю свою війну вони повинні завершити", – резюмував Зеленський.

У розмові з британським прем’єром йшлося також про санкційну політику проти Росії. Зеленський наголосив, що Британія залишається принциповою у питанні санкцій проти Москви.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз звернувся до міжнародних партнерів, таких як Велика Британія, Канада та Норвегія, із проханням активізувати зусилля та надати додаткове фінансування Україні.

Єврокомісія визнала, що українському бюджету у 2027 році дійсно не вистачає 70 млрд євро, які мають бути покриті міжнародними партнерами.

На саміті лідерів 15-16 жовтня Європейська рада доручила Європейській комісії підготувати пропозиції щодо закриття недостачі бюджету України на 2027 рік у розмірі 70 млрд євро.