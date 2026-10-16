ЄС визнав потребу України у 70 млрд євро зовнішньої допомоги в 2027 році

Єврокомісія визнала, що українському бюджету у 2027 році дійсно не вистачає 70 млрд євро, які мають бути покриті міжнародними партнерами.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн по завершенню засідання Європейської ради у пʼятницю, 16 жовтня.

Джерела "Європравди" в ЄС розʼяснили, що заявлена потреба України в міжнародному фінансуванні на суму 70 млрд євро виникла на додаток до коштів, передбачених на 2027 рік кредитом ЄС на загальну суму 90 млрд євро.

"Оскільки війна триває і її перебіг складно спрогнозувати, на той момент, коли ми планували кредит у розмірі 90 мільярдів євро, ми не могли передбачити, якою буде ситуація у 2027 році. Але тепер зрозуміло, що ми маємо дефіцит фінансування у 70 мільярдів євро, який необхідно покрити", – заявила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії нагадала, що ЄС схвалив кредит на підтримку України в розмірі 90 мільярдів євро, який покриває дві третини необхідної бюджетної та оборонної підтримки.

Джерела "Європейської правди" у ЄС уточнили: йдеться про нову суму в 70 млрд євро, яка необхідна Україні у 2027 році на додаток до 90-мільярдного кредиту ЄС.

За словами співрозмовників "ЄП", Брюссель планує виконати свою обіцянку: покрити дві третини від нової потреби Києва.

"Загалом цього року ми виділяємо 45 млрд євро, і ще 45 млрд заплановано на наступний рік. Дефіцит фінансування на 2026 рік покрито", – заявила Урсула фон дер Ляєн.

"Дефіцит, який ми бачимо, припадає на 2027 рік. Він становить 70 млрд євро. Частина цього – фінансування, яке мають забезпечити партнери, тобто та одна третина, якої нам бракує", – додала вона.

Як повідомляла "Європейська правда", президент України Володимир Зеленський заявив лідерам країн-членів ЄС, що Україні у 2027 році потрібно щонайменше 70 млрд євро додаткової фіндопомоги від міжнародних партнерів.

Нагадаємо, представники Євросоюзу та України під час спільної зустрічі 1 жовтня дійшли до висновку, що наразі Україна не має потреби у додатковому міжнародному фінансуванні в 2026 році.

А раніше у спільній заяві ЄС та Україна заявили, що знайшли можливості для забезпечення фінансування українського бюджету та оборони у 2026 році.