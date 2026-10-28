Зеленский: Британия выделит 10 млрд фунтов на финансовую поддержку Украины

Президент Владимир Зеленский в среду провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом и сообщил о новой финансовой поддержке со стороны Лондона.

Об этом Зеленский написал в Telegram, передает "Европейская правда".

Президент поблагодарил Великобританию за неизменную поддержку Украины и за новое решение о дополнительной финансовой помощи в размере 10 млрд фунтов стерлингов (11,9 млрд евро).

"Сегодня принято важное решение Великобритании о дополнительной финансовой поддержке общим объемом 10 миллиардов фунтов: 7 млрд фунтов экономической поддержки на следующие три года, еще 3 млрд – британская экспортная поддержка, преимущественно для поставок необходимого оружия, которое укрепит нашу защиту жизни. Это в дополнение к той ежегодной поддержке, которую Великобритания уже оказывает Украине", – сообщил Зеленский.

Он назвал эту помощь "очень своевременным шагом", который должен показать России, что Украина не останется в одиночестве.

"Каждый шаг по укреплению Украины – это приближение России к мысли, что эту свою войну они должны завершить", – резюмировал Зеленский.

В беседе с британским премьером речь шла также о санкционной политике против России. Зеленский подчеркнул, что Великобритания остается принципиальной в вопросе санкций против Москвы.

Ранее сообщалось, что Евросоюз обратился к международным партнерам, таким как Великобритания, Канада и Норвегия, с просьбой активизировать усилия и предоставить дополнительное финансирование Украине.

Еврокомиссия признала, что украинскому бюджету в 2027 году действительно не хватает 70 млрд евро, которые должны быть покрыты международными партнерами.

На саммите лидеров 15–16 октября Европейский совет поручил Европейской комиссии подготовить предложения по покрытию дефицита бюджета Украины на 2027 год в размере 70 млрд евро.