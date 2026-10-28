У ЄС кажуть, що не відновлять імпорт газу з Росії навіть після війни

Європейська комісія наполягає, що навіть після завершення війни Росії проти України ЄС не планує відновлювати імпорт російського газу, оскільки відмова від нього закріплена чинним законодавством.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо на брифінгу у середу, 28 жовтня.

У Єврокомісії наголосили, що поступова заборона імпорту російського газу передбачена окремим законодавством ЄС і не залежить від можливого укладення мирної угоди.

"У нас є чинне законодавство, яке не дозволяє нам відновити імпорт викопного палива, зокрема газу, з Росії", – заявила Піньо.

Вона наголосила, що Європа засвоїла уроки енергетичної залежності від Москви.

"Незалежно від того, триває війна чи ні, ми усвідомили ціну залежності від імпорту викопного палива з Росії і заплатили цю ціну", – зазначила речниця.

Інша речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, яка відповідає за енергетику, нагадала, що відмова від російського газу передбачена регламентом REPowerEU, який діє незалежно від санкцій.

"В нас вже діє законодавство REPowerEU, тож воно не пов’язане ані з санкціями, ані з будь-якими геополітичними подіями. Це законодавство вже набуло чинності, його вже впроваджено. Тому, незалежно від того, що станеться, ми поступово припиняємо імпорт російського газу та скрапленого природного газу на європейський ринок, і останні постачання мають завершитися до кінця наступного року", – заявила вона.

Водночас, відповідаючи на питання щодо можливого відновлення роботи газопроводу "Північний потік" після завершення війни, Ітконен зазначила, що питання не належить до компетенції Єврокомісії.

"Наша позиція щодо "Північного потоку" була дуже чіткою від самого початку цього проєкту. Не нам вирішувати, чи функціонуватиме він у Європейському Союзі, чи ні", – заявила представниця Єврокомісії.

Нагадаємо, ухвалений у січні 2026 року регламент ЄС REPowerEU передбачає повну заборону імпорту російського скрапленого газу з початку 2027 року, а трубопровідного – восени 2027 року.

Як повідомляла "Європейська правда", напередодні російські та американські високопосадовці, зокрема спецпредставник президента США Джаред Кушнер, провели переговори щодо залучення американського інвестора до відновлення роботи газопроводів "Північний потік".

У той самий час президентка Єврокомісії заявила, що, незважаючи на енергетичну кризу, ЄС має намір звести імпорт російського газу до нуля до кінця 2027 року.

Також повідомлялося, що Європа витратила рекордні 7,3 млрд євро на російський арктичний газ за вісім місяців 2026 року, перевищивши загальний обсяг на 2025 рік.