В ЕС заявляют, что не возобновят импорт газа из России даже после войны

Европейская комиссия настаивает на том, что даже после окончания войны России против Украины ЕС не планирует возобновлять импорт российского газа, поскольку отказ от него закреплен действующим законодательством.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге в среду, 28 октября.

В Еврокомиссии подчеркнули, что постепенный запрет на импорт российского газа предусмотрен отдельным законодательством ЕС и не зависит от возможного заключения мирного соглашения.

"У нас есть действующее законодательство, которое не позволяет нам возобновить импорт ископаемого топлива, в частности газа, из России", – заявила Пиньо.

Она подчеркнула, что Европа извлекла уроки из энергетической зависимости от Москвы.

"Независимо от того, продолжается ли война или нет, мы осознали цену зависимости от импорта ископаемого топлива из России и заплатили эту цену", – отметила пресс-секретарь.

Другая пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, отвечающая за энергетику, напомнила, что отказ от российского газа предусмотрен регламентом REPowerEU, который действует независимо от санкций.

"У нас уже действует законодательство REPowerEU, поэтому оно не связано ни с санкциями, ни с какими-либо геополитическими событиями. Это законодательство уже вступило в силу, его уже внедрили. Поэтому независимо от того, что произойдет, мы постепенно прекращаем импорт российского газа и сжиженного природного газа на европейский рынок, и последние поставки должны завершиться до конца следующего года", – заявила она.

В то же время, отвечая на вопрос о возможном возобновлении работы газопровода "Северный поток" после окончания войны, Итконен отметила, что этот вопрос не входит в компетенцию Еврокомиссии.

"Наша позиция по поводу "Северного потока" была очень четкой с самого начала этого проекта. Не нам решать, будет ли он функционировать в Европейском Союзе или нет", – заявила представительница Еврокомиссии.

Напомним, принятый в январе 2026 года регламент ЕС REPowerEU предусматривает полный запрет на импорт российского сжиженного газа с начала 2027 года, а трубопроводного – осенью 2027 года.

Как сообщала "Европейская правда", накануне российские и американские высокопоставленные чиновники, в частности спецпредставитель президента США Джаред Кушнер, провели переговоры о привлечении американского инвестора к возобновлению работы газопроводов "Северный поток".

В то же время президент Еврокомиссии заявила, что, несмотря на энергетический кризис, ЕС намерен свести импорт российского газа к нулю к концу 2027 года.

Также сообщалось, что Европа потратила рекордные 7,3 млрд евро на российский арктический газ за восемь месяцев 2026 года, превысив общий объем за 2025 год.