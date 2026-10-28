Прем’єр Нідерландів оголосив про пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро

Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен заявив, що його країна виділить 500 мільйонів євро на військову допомогу Україні, зокрема на посилення її протиповітряної оборони.

Про це він сказав на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Нідерландах, повідомляє "Європейська правда".

Як заявив Єттен, виділений пакет містить засоби протиповітряної оборони та безпілотники для того, щоб Україна відбивала російські атаки напередодні зими.

"Сьогодні я також можу оголосити про додатковий пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів євро. Він включає, зокрема, засоби ППО та безпілотники, призначені для захисту від безперервних російських повітряних атак. Це підтримка зараз вкрай необхідна, адже реальність така, що Росія посилила удари по цивільних об'єктах та критичній інфраструктурі", – заявив прем’єр Нідерландів.

Єттен наголосив, що наразі немає жодних ознак того, що Росія готова зупинити цей терор. Він закликав союзників України посилити свою підтримку напередодні зими.

Український президент подякував очільнику уряду Нідерландів за оголошену підтримку, яка має допомогти у відбитті російських балістичних атак.

"Це те, що дійсно важливо, зокрема, для відбиття цих повітряних атак. Речовий дефіцит, наразі у нас ракети, антибалістичні ракети, щоб перехоплювати російську балістику. На балістику росіяни роблять ключову ставку в цій війні, особливо перед зимою", – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що європейські та американські партнери мають необхідні ресурси, які можуть допомогти Україні у протидії російським повітряним атакам. Він закликав союзників не відкладати постачання засобів ППО.

Уряд Нідерландів у середу оголосив про виділення 1,2 млрд євро на невійськову допомогу Україні на найближчі три роки, щоб сприяти відновленню та відбудові, а також розширити можливості для нідерландських підприємств.

Також Нідерланди внесуть 10 млн євро в ініціативу "Індустріальний Рамштайн" для України.