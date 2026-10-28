Премьер Нидерландов объявил о пакете военной помощи Украине на 500 млн евро

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что его страна выделит 500 млн евро на военную помощь Украине, в частности на укрепление её противовоздушной обороны.

Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Нидерландах, сообщает "Европейская правда".

Как заявил Йеттен, выделенный пакет включает средства противовоздушной обороны и беспилотники, чтобы Украина могла отражать российские атаки в преддверии зимы.

"Сегодня я также могу объявить о дополнительном пакете военной помощи на сумму 500 миллионов евро.

Он включает, в частности, средства ПВО и беспилотники, предназначенные для защиты от непрекращающихся российских воздушных атак. Эта поддержка сейчас крайне необходима, ведь реальность такова, что Россия усилила удары по гражданским объектам и критической инфраструктуре", – заявил премьер Нидерландов.

Йеттен подчеркнул, что на данный момент нет никаких признаков того, что Россия готова остановить этот террор. Он призвал союзников Украины усилить свою поддержку в преддверии зимы.

Украинский президент поблагодарил главу правительства Нидерландов за объявленную поддержку, которая должна помочь в отражении российских баллистических атак.

"Это то, что действительно важно, в частности, для отражения этих воздушных атак. У нас наблюдается дефицит оборудования: сейчас нам нужны ракеты, антибаллистические ракеты, чтобы перехватывать российские баллистические ракеты. На баллистику россияне делают ключевую ставку в этой войне, особенно перед зимой", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что европейские и американские партнеры располагают необходимыми ресурсами, которые могут помочь Украине в противодействии российским воздушным атакам. Он призвал союзников не откладывать поставки средств ПВО.

Правительство Нидерландов в среду объявило о выделении 1,2 млрд евро на невоенную помощь Украине на ближайшие три года, чтобы способствовать восстановлению и реконструкции, а также расширить возможности для нидерландских предприятий.

Также сообщалось, что Нидерланды внесут 10 млн евро в инициативу "Индустриальный Рамштайн" для Украины.