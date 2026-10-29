Польща готується передати Україні два винищувачі МіГ-29 радянського виробництва.

Про це стало відомо Rzeczpospolita від директора Департаменту стратегії та оборонного планування Міністерства національної оборони Польщі Даріуша Луковського, передає "Європейська правда".

За інформацією видання, Польща передасть Україні два літаки МіГ-29, що стане частиною чергової допомоги, вартість якої становить приблизно 50 млн євро.

Окрім винищувачів, як зазначається, країна також надасть боєприпаси.

Передачу двох винищувачів Україні підтвердив і Луковський. У нього запитали, коли відбудеться передача.

"У найближчому майбутньому. Рішення ухвалено, і ці два МіГ-29 будуть передані", – відповів він.

За даними видання, один із літаків уже досяг кінця терміну експлуатації, а другий досі придатний до польотів.

Також зазначається, що до пакета допомоги увійдуть 155-мм та 152-мм артилерійські боєприпаси, боєприпаси калібру 20 на 102 мм для шестиствольних гармат на винищувачах F-16, а також ракетні снаряди для переносних зенітно-ракетних комплексів "Перун".

"Польща готує черговий пакет допомоги для України. Межі цієї підтримки визначаються міркуваннями безпеки польської держави та ресурсами збройних сил, як це встановлено головою Генерального штабу. Як заявив міністр національної оборони, ми готуємо допомогу, що включає техніку, яку Збройні сили Польщі виводять з експлуатації (оскільки вона досягла кінця терміну служби) – техніку, яка більше не використовуватиметься польськими військовими, але може стати в пригоді в Україні", – повідомили в Міністерстві національної оборони.

Водночас там відмовилися надати детальну інформацію щодо того, що увійде в пакет допомоги для України, посилаючись на конфіденційність.

Варто нагадати, що у серпні посол України у Польщі Василь Боднар в інтерв’ю "Європейській правді" розповів, що діалог з польською стороною щодо винищувачів МіГ-29 триває, але на заваді їх передачі поки є кілька перешкод.

Наприкінці червня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш говорив, що Україна відмовилась від домовленості "МіГи в обмін на дрони". Через кілька днів він сказав, що це відбулось через історичну суперечку між Києвом і Варшавою.

Але вже в липні Косіняк-Камиш говорив, що досягти домовленості у цьому питанні реально.

Пізніше він заявив, що Болгарія хотіла б купити польські літаки МіГ-29, у яких зацікавлена Україна, але Варшава все ще не відкидає спроб домовитись з Києвом.