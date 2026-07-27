Міністр оборони Польщі натякнув, що якщо Україна не поквапиться, то МіГ-29 продадуть болгарам

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Болгарія хотіла б купити польські літаки МіГ-29, у яких зацікавлена Україна, але Варшава все ще не відкидає спроб домовитись з Києвом.

Про це, як пише "Європейська правда", він розповів в інтерв’ю WP.

Косіняк-Камиш заявив, що результат домовленостей наразі залежить від української сторони, оскільки пропозиція Польщі "лежить на столі". Він також пояснив, що Варшава розраховує отримати натомість сучасні дронні технології.

"Бачачи, як Україна розбудувала дронну промисловість і продає дрони на Близький Схід – тобто не всі дрони, які вона виробляє, витрачає на війну, а отже, має потужності, що перевищують потреби на фронті та для потреб власної армії, і заробляє на цьому – настав час сказати, чого ми від них очікуємо. Ноу-хау в тому, у чому вони сильні. І щоб вони вступили в співпрацю. Щоб передали нам частину дронів, якими ми могли б користуватися", – сказав Косіняк-Камиш

За його словами, це має символічний, а не лише практичний вимір, він "дещо розчарований, що навіть цього символічного аспекту не вдалося реалізувати".

Міністр повідомив, що зараз тривають обговорення між штабами щодо обслуговування цих літаків і їх ремонтів: хто мав би їх проводити, за чий рахунок це мало б відбуватися.

"Ці літаки в хорошому стані. Настільки хорошому, що болгари хочуть їх купити. Якщо хтось зацікавлений заплатити за них, це означає, що вони справді хороші", – сказав Косіняк-Камиш.

Разом з тим він додав, що першочерговим завданням є досягнення домовленості з Україною.

"Якщо це не вдасться – ну що ж, будь ласка. Часу для України в цьому питанні залишається дедалі менше, у найближчі тижні має бути ухвалено остаточне рішення", – заявив міністр.

Наприкінці червня Косіняк-Камиш говорив, що Україна відмовилась від домовленості "МіГи в обмін на дрони". Через кілька днів він сказав, що це відбулось через історичну суперечку між Києвом і Варшавою.

Але вже в липні Косіняк-Камиш говорив, що досягти домовленості у цьому питанні реально.