Польша готовится передать Украине два истребителя МиГ-29 советского производства.

Об этом сообщила Rzeczpospolita со ссылкой на директора Департамента стратегии и оборонного планирования Министерства национальной обороны Польши Дариуша Луковского, передает "Европейская правда".

По информации издания, Польша передаст Украине два самолета МиГ-29, что станет частью очередной помощи, стоимость которой составляет примерно 50 млн евро.

Помимо истребителей, как отмечается, страна также предоставит боеприпасы.

Передачу двух истребителей Украине подтвердил и Луковский. Его спросили, когда состоится передача.

"В ближайшем будущем. Решение принято, и эти два МиГ-29 будут переданы", – ответил он.

По данным издания, один из самолетов уже достиг конца срока эксплуатации, а второй до сих пор пригоден к полетам.

Также отмечается, что в пакет помощи войдут 155-мм и 152-мм артиллерийские боеприпасы, боеприпасы калибра 20 на 102 мм для шестиствольных пушек на истребителях F-16, а также ракетные снаряды для переносных зенитно-ракетных комплексов "Перун".

"Польша готовит очередной пакет помощи для Украины. Пределы этой поддержки определяются соображениями безопасности польского государства и ресурсами вооруженных сил, как это установлено начальником Генерального штаба. Как заявил министр национальной обороны, мы готовим помощь, включающую технику, которую Вооруженные силы Польши выводят из эксплуатации (поскольку она достигла конца срока службы) – технику, которая больше не будет использоваться польскими военными, но может пригодиться в Украине", – сообщили в Министерстве национальной обороны.

В то же время там отказались предоставить подробную информацию о том, что войдет в пакет помощи для Украины, сославшись на конфиденциальность.

Стоит напомнить, что в августе посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью "Европейской правде" рассказал, что диалог с польской стороной по поводу истребителей МиГ-29 продолжается, но их передаче пока препятствуют несколько факторов.

В конце июня министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина отказалась от соглашения "МиГи в обмен на дроны". Через несколько дней он сказал, что это произошло из-за исторического спора между Киевом и Варшавой.

Но уже в июле Косиняк-Камыш заявил, что достичь соглашения по этому вопросу реально.

Позже он заявил, что Болгария хотела бы купить польские самолеты МиГ-29, в которых заинтересована Украина, но Варшава по-прежнему не отказывается от попыток договориться с Киевом.