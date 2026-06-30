Глава Міноборони Польщі каже, що Україна відмовилась від угоди "МіГи в обмін на дрони"

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш стверджує, що Україна відмовилась від домовленості, згідно з якою польська сторона мала б передати винищувачі МіГ-29 в обмін на доступ до технологій у сфері безпілотних систем.

Як повідомляє "Європейська правда", про це очільник польського оборонного відомства заявив в ефірі Polsat News.

Косіняк-Камиш визнав, що потенціал України у сфері безпілотних літальних апаратів дуже великий, а нещодавно Україна розпочала співпрацю в цій галузі з партнерами з Близького Сходу.

"Я запропонував, як мені здається, цілком партнерський підхід: МіГи в обмін на дрони. Українці спочатку погодилися, але не виконали умову, тому для України немає МіГів, оскільки у Польщі немає ані дронів, ані можливостей для їх використання", – зазначив міністр.

За його словами, українці "дуже добре" розбираються у сфері виробництва дронів.

Косіняк-Камиш також додав, що нинішній уряд є набагато рішучішим у питанні України, ніж його попередники.

"На відміну від попереднього уряду, ми не говоримо лише про те, що будемо надавати фінансову допомогу, а очікуємо дотримання принципу солідарності. Принцип солідарності – ти допомагаєш, але також, коли твій партнер бачить, що може тебе підтримати, може запропонувати нові рішення, ти ділишся з ним цією інформацією", – зазначив він.

Наприкінці минулого року стало відомо, що Польща обговорює з Україною передачу винищувачів МіГ-29 в обмін на доступ до деяких ракетних та безпілотних технологій.

Міністр оборони Михайло Федоров у січні заявив, що Україна та Польща поглиблюють співпрацю в оборонній сфері, зокрема у питанні посилення Повітряних сил і спільно працюватимуть над модернізацією винищувачів МіГ-29, які польська сторона планує передати.

У червні в польському Міноборони розповіли, що між Польщею та Україною тривають переговори щодо запланованої передачі винищувачів МіГ-29, які країна обміняє на безпілотні технології Києва.

У відомстві тоді пояснили, що поставки літаків ще не відбулися, оскільки Польща очікує на вирішення питання щодо передачі українських безпілотних технологій.