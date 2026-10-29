Бельгія долучилася до місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії

Для посилення протиповітряної оборони країн Балтії до місії долучиться підрозділ Військово-повітряних сил Бельгії.

Про це повідомило в четвер, 29 жовтня, Міністерство національної оборони Литви, передає LRT, пише "Європейська правда".

За даними оборонного відомства, до італійського підрозділу, який нині захищає повітряний простір регіону, приєднаються близько 100 бельгійських військовослужбовців із шістьма винищувачами F-16 Fighting Falcon.

Церемонія зустрічі прибулих військ відбудеться 29 жовтня на базі ВПС Литви в Шяуляї.

"Місія НАТО з протиповітряної оборони є важливим складником колективної оборони Альянсу, що забезпечує послідовне розгортання союзних сил та готовність реагувати на повітряні загрози в Балтійському регіоні. Внесок країн-учасниць відображає довгострокову прихильність НАТО до безпеки країн Балтії та оборони східного флангу", – йдеться в заяві.

Як повідомлялося, НАТО перетворить свою багаторічну місію з патрулювання повітряного простору країн Балтії на місію з протиповітряної оборони, що надасть військовим Альянсу ширші повноваження.

У Литві пояснили, що це рішення дозволить перейти до гнучкого реагування на загрози, уникнувши політичних консультацій.