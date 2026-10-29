В целях укрепления противовоздушной обороны стран Балтии к миссии присоединится подразделение Военно-воздушных сил Бельгии.

Об этом сообщило в четверг, 29 октября, Министерство национальной обороны Литвы, передает LRT, пишет "Европейская правда".

По данным оборонного ведомства, к итальянскому подразделению, которое в настоящее время защищает воздушное пространство региона, присоединятся около 100 бельгийских военнослужащих с шестью истребителями F-16 Fighting Falcon.

Церемония встречи прибывших войск состоится 29 октября на базе ВВС Литвы в Шяуляй.

"Миссия НАТО по противовоздушной обороне является важной составляющей коллективной обороны Альянса, обеспечивающей последовательное развертывание союзных сил и готовность реагировать на воздушные угрозы в Балтийском регионе. Вклад стран-участниц отражает долгосрочную приверженность НАТО безопасности стран Балтии и обороне восточного фланга", – говорится в заявлении.

Как сообщалось, НАТО преобразует свою многолетнюю миссию по патрулированию воздушного пространства стран Балтии в миссию по противовоздушной обороне, что предоставит военным Альянса более широкие полномочия.

В Литве пояснили, что это решение позволит перейти к гибкому реагированию на угрозы, избежав политических консультаций.