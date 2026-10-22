Зеленський про удар російських "гуманістів" по Києву: змін в позиції немає

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи удар балістичними ракетами по Києву, наголосив, що попри мирні переговори Росія не демонструє жодних змін у своїй позиції щодо припинення війни.

Про це український президент написав у своїх соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський вказав, що балістичного удару по українській столиці РФ завдала фактично одразу після переговорів.

"Три хвилі балістичних ударів випустили російські "гуманісти" по Києву з вечора. Застосували 21 ракету", – зазначив він.

Зеленський підкреслив, що цей удар означає, що "немає справжніх змін в її (Росії. – Ред.) ставленні до всього, що відбувається".

"Важливо і надалі намагатися знайти правильні рішення, щоб закінчити цю війну. Але коли російська балістика – відповідь на переговори, потрібен реальний тиск на Росію, щоб були інші кроки – кроки на припинення вбивств. Посилення ППО та швидке постачання ракет, здатність знищити пускові балістичних ракет, санкції за війну – все це повинно бути. Я вдячний усім, хто саме так сприймає ситуацію та визнає реальність. Агресор заслуговує на відповідне ставлення. Україна заслуговує на підтримку", – резюмував він.

Цей коментар Зеленського натякає на заяву спецпосланця США Стіва Віткоффа, який під час зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним у Санкт-Петербурзі назвав того "гуманістом".

"Ви так багато говорите про те, що мій президент, президент Трамп, є гуманістом; ви теж гуманіст, сер, і я віддаю вам шану за це", – сказав Віткофф, звертаючись до Путіна, якого Міжнародний кримінальний суд розшукує за воєнні злочини, скоєні проти України.

Нагадаємо, у ніч на 22 жовтня внаслідок російської ракетної атаки на Київ загинула одна людина, ще 22 постраждали, серед них четверо дітей.

Вночі 22 жовтня росіяни атакували Київ балістичними ракетами. У Печерському районі пошкоджена станція швидкої допомоги, а на Південному мосту – інфраструктура метро, через що частково обмежили рух транспорту.