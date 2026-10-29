Макрон выразил соболезнования украинцам в связи с ударом РФ по вокзалу в Днепре

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования и солидарность президенту Владимиру Зеленскому и украинскому народу в связи с нападением РФ на железнодорожный вокзал в Днепре.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление Эмманюэля Макрона в соцсети Х.

Такие атаки подтверждают, что международное сообщество должно делать больше, чтобы положить конец войне России против Украины, считает Макрон.

"В этом контексте мы должны стремиться к гораздо большему, чем локальное прекращение огня, как это было в Олешках. Невозможно терпеть, чтобы Россия продолжала отклонять все предложения в этом направлении и продолжала делать ставку на эскалацию и наносить удары по гражданскому населению", – написал президент Франции.

По словам Макрона, нужно удвоить усилия, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.

Напомним, 29 октября россияне нанесли удар реактивным беспилотником по платформе железнодорожного вокзала в Днепре, возле которой находился поезд "Днепр – Запорожье". Погибли 13 человек, ещё как минимум 10 получили ранения.

Ранее Владимир Зеленский, комментируя удар баллистическими ракетами по Киеву, подчеркнул, что, несмотря на мирные переговоры, Россия не демонстрирует никаких изменений в своей позиции относительно прекращения войны.