Естонія і Латвія відреагували на удар РФ по Дніпру: ось так Путін хоче миру

Глави МЗС Естонії і Латвії Маргус Тсахкна та Байба Браже вважають, що удар Росії по залізничному вокзалу у Дніпрі демонструє неготовність Москви до миру.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Байба Браже в Х назвала останні дії Москви масовим вбивством, вчиненим Росією, і державним тероризмом.

"Здійснення цих терористичних атак, спонсорованих державою, не свідчить про готовність до миру. Латвія солідарна з родинами жертв та українським народом. Ми й надалі підтримуватимемо Україну", – написала вона.

Маргус Тсахкна у свою чергу заявив, що удари РФ у Дніпрі та Чернігові є відповіддю Москви на зусилля, спрямовані на досягнення миру.

"Ось така відповідь Путіна на зусилля, спрямовані на досягнення миру: ще більше насильства. Росія відмовиться від своїх воєнних цілей і почне серйозні мирні переговори лише в тому випадку, якщо ми посилимо тиск", – наголосив він.

"Ми маємо посилити санкції, ще більше ізолювати Росію на міжнародній арені та активізувати нашу підтримку України, зокрема її систем протиповітряної оборони", – додав естонський міністр.

Нагадаємо, 29 жовтня росіяни вдарили реактивним безпілотником по платформі залізничного вокзалу в Дніпрі, біля якої перебував поїзд "Дніпро – Запоріжжя". Загинули 14 людей, ще щонайменше 14 дістали поранення.

Також росіяни атакували центральну частину Чернігова, вбивши двох 15-річних дівчат, ще 23 людини дістали поранення, серед них 4 дітей, зокрема 10-місячна дівчинка.

Президент Франції Емманюель Макрон висловив співчуття і солідарність президенту Володимиру Зеленському та українському народу у зв’язку з атакою на залізничний вокзал у Дніпрі.