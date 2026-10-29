Эстония и Латвия отреагировали на удар РФ по Днепру: вот так Путин хочет мира

Главы МИД Эстонии и Латвии Маргус Тсахкна и Байба Браже считают, что удар России по железнодорожному вокзалу в Днепре демонстрирует неготовность Москвы к миру.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Байба Браже в Х назвала последние действия Москвы массовым убийством, совершенным Россией, и государственным терроризмом.

"Совершение этих террористических атак, спонсируемых государством, не свидетельствует о готовности к миру. Латвия солидарна с семьями жертв и украинским народом. Мы и впредь будем поддерживать Украину", – написала она.

Маргус Тсахкна в свою очередь заявил, что удары РФ в Днепре и Чернигове являются ответом Москвы на усилия, направленные на достижение мира.

"Вот такой ответ Путина на усилия, направленные на достижение мира: еще больше насилия. Россия откажется от своих военных целей и начнет серьезные мирные переговоры только в том случае, если мы усилим давление", – подчеркнул он.

"Мы должны усилить санкции, еще больше изолировать Россию на международной арене и активизировать нашу поддержку Украины, в частности ее систем противовоздушной обороны", – добавил эстонский министр.

Напомним, 29 октября россияне нанесли удар реактивным беспилотником по платформе железнодорожного вокзала в Днепре, возле которой находился поезд "Днепр – Запорожье". Погибли 14 человек, ещё как минимум 14 получили ранения.

Также россияне нанесли удар по центральной части Чернигова, убив двух 15-летних девушек; ещё 23 человека получили ранения, среди них 4 ребёнка, в том числе 10-месячная девочка.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования и солидарность президенту Владимиру Зеленскому и украинскому народу в связи с атакой на железнодорожный вокзал в Днепре.