В турецькій Каппадокії обвалилася скеля: двоє загиблих

У турецькій Каппадокії біля входу до музею просто неба у Гереме обвалилася скеля, внаслідок чого загинули двоє осіб.

Про це повідомляє CNN Turk, пише "Європейська правда".

Через проливні дощі від скелі відкололися кам’яні брили, які впали на територію, де перебували люди. За попередніми даними, внаслідок обвалу загинули двоє осіб, ще п’ятеро отримали поранення. Одного постраждалого доставили до лікарні.

Nevşehir Ürgüp Göreme (Kapadokya) Peri bacalarından bi tanesi çöktü biraz önce. Maalesef ölü ve yarılar var.. Özel haber geçmiş olayım.. https://t.co/74dqJkroWQ – ANKARA KUŞU (@ankara_kusu) October 29, 2026

Пошуково-рятувальні команди продовжують роботу з метою виявлення інших потерпілих, які можуть залишатись під завалами.

Наразі через негоду, зокрема дощі і сильний вітер, у регіоні скасували польоти на повітряних кулях, які є однією з найпопулярніших розваг серед місцевих та іноземних туристів.

У червні 2024 року зсув з гори мало не знищив швейцарське село Брієнц – 1,7 млн кубометрів породи зупинилися буквально на околиці. У листопаді 2024 року близько 80 мешканців Брієнца евакуювали через наростаючу загрозу нового обвалу.

У 2017 році потужний зсув зійшов на село Бондо,, поховавши під собою половину села і забравши життя вісьмох людей.