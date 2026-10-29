В турецкой Каппадокии обрушилась скала: двое погибших

В турецкой Каппадокии у входа в музей под открытым небом в Гереме обрушилась скала, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщает CNN Turk, пишет "Европейская правда".

Из-за проливных дождей от скалы откололись каменные глыбы, которые упали на территорию, где находились люди. По предварительным данным, в результате обвала погибли два человека, ещё пятеро получили ранения. Одного пострадавшего доставили в больницу.

Nevşehir Ürgüp Göreme (Kapadokya) Peri bacalarından bi tanesi çöktü biraz önce. Maalesef ölü ve yarılar var.. Özel haber geçmiş olayım.. https://t.co/74dqJkroWQ – ANKARA KUŞU (@ankara_kusu) October 29, 2026

Поисково-спасательные команды продолжают работу по поиску других пострадавших, которые могут оставаться под завалами.

В настоящее время из-за непогоды, в частности дождей и сильного ветра, в регионе отменены полеты на воздушных шарах, которые являются одним из самых популярных развлечений среди местных и иностранных туристов.

В июне 2024 года оползень с горы чуть не уничтожил швейцарское село Бриенц – 1,7 млн кубометров породы остановились буквально на окраине. В ноябре 2024 года около 80 жителей Бриенца были эвакуированы из-за нарастающей угрозы нового обвала.

В 2017 году мощный оползень обрушился на село Бондо, погреб под собой половину села и унес жизни восьми человек.