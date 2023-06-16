Швейцарське село вижило після велетенського зсуву, через який мешканці евакуйовані вже місяць

Швейцарське село Брієнц залишилося майже неушкодженим після велетенського зсуву, загрозу якого передбачили завчасно та змусили всіх людей залишити домівки ще у травні.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Вночі у четвер прогнози справдилися – з гори зійшла порода загальним об’ємом понад 2 млн кубометрів, зупинившись за десяток метрів від крайніх будинків.

MICHAEL BUHOLZER/EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCK

Стихійне лихо, через яке люди ще у травні змушені були евакуюватись, не завдало будинкам явної шкоди, але повернутися додому мешканці Брієнца поки не зможуть – за оцінками фахівців, на схилі пагорба ще близько мільйона кубометрів нестабільної породи, яка у будь-який момент може обвалитися.

Навіть якщо маса каміння не поглине будинки, є ризик, що під час зсуву камені будуть розлітатися навсібіч на велику відстань та можуть поцілити у вікна і серйозно травмувати людей.

Нагадаємо, усіх мешканців крихітного, але старовинного села – близько 70 осіб – примусово евакуювали у середині травня, коли фахівці дійшли висновку, що обвал неминуче станеться найближчим часом.

Гора, що височіє поруч із селом, завжди була нестабільною, але цієї весни осипання породи активізувалося, що змусило місцеву владу прискорити плани з евакуацією.

За тижні, що минули після евакуації, деякі люди почали пориватися повернутись додому, оскільки нічого не відбувалося і зі схилу осипалися лише поодинокі камені. У перший тиждень червня мешканцям Брієнца дозволили ненадовго повертатися додому за речами.