ЗМІ: з Пентагону звільнили військового планувальника, який "зливав" дані про Іран та Україну

Міністр оборони Піт Гегсет звільнив військового топпланувальника Пентагону Бретта Сільвію, який нібито причетний до витоку секретної інформації, пов’язаної з війнами в Ірані та в Україні.

Про це повідомляє CBS News з посиланням на джерела, передає "Європейська правда".

Посадовець Пентагону, який висловився на умовах анонімності, заявив, що генерал-лейтенант армії Бретт Сільвія був звинувачений у службовому проступку за нібито витік секретної інформації. За його словами, Сільвія не пройшов три тести на поліграфі, які стосувалися передачі таємної інформації ЗМІ, пов'язаної з російсько-українською війною та конфліктом в Ірані.

Ще два джерела в Пентагоні підтвердили CBS News, що звільнення було пов’язане з тестами на поліграфі, але заявили, що звинувачення не відповідають дійсності.

Гегсет зробив викриття витоків інформації у своєму відомстві ключовим пріоритетом: за його ініціативою військові високопосадовці проходили тести на поліграфі. Минулого року трьох співробітників його офісу вивели з будівлі в рамках розслідування витоку інформації, але Пентагон так і не оприлюднив його результатів.

Речник Міністерства оборони США Шон Парнелл не назвав Сільвію на ім'я у заяві в соціальних мережах, але зазначив, що "за результатами всебічного розслідування Служби внутрішніх розслідувань ВПС (OSI) відомство вжило необхідних кадрових заходів для захисту конфіденційної інформації".

"Міністерство оборони застосовує політику нульової терпимості до навмисного та несанкціонованого розголошення секретної інформації. Кожен, хто ставить під загрозу конфіденційну інформацію, що стосується національної безпеки, наражає на небезпеку життя наших військовослужбовців та підриває ефективність усіх військових операцій, які забезпечують безпеку нашої країни", – заявив Парнелл.

За словами речника, справу передали до Міністерства юстиції.

Сільвію було усунено з посади керівника відділу стратегії, планування та політики Об’єднаного штабу, де він координував план бойових дій проти Ірану. Це другий генерал за час перебування Гегсета на посаді міністра оборони, якого усунули з так званої посади "J5", яка відповідає за оцінку впливу війни з Іраном на довгострокове планування.

Попередник Сільвії, генерал-лейтенант Джозеф Макгі, був змушений піти у відставку в жовтні 2025 року.

Звільнення військового планувальника Пентагону відбулося на тлі повідомлень ЗМІ про те, що військові відомства США та Ізраїлю розробили конкретні плани щодо відновлення ударів по Ірану після проміжних виборів у США, які відбудуться 3 листопада.

У вересні ЗМІ писали, що п’ятдесят членів Об'єднаного комітету начальників штабів США пройшли перевірки на поліграфі через витік інформації у ЗМІ, зокрема про те, як війна в Ірані створила дефіцит важливих боєприпасів.