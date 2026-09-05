ЗМІ: 50 військових топпосадовців США пройшли поліграф через злив інформації журналістам

П’ятдесят членів Об'єднаного комітету начальників штабів США пройшли перевірки на поліграфі через витік інформації у ЗМІ, зокрема про те, як війна в Ірані створила дефіцит важливих боєприпасів.

Про це стало відомо The New York Times, передає "Європейська правда".

За словами поінформованих джерел, слідчі запитували військових офіцерів та цивільних співробітників Об'єднаного штабу, чи розголошували вони секретну інформацію представникам преси, а також чи надавали вони дані про зменшення запасів боєприпасів США.

Тести на поліграфі були проведені в серпні після хвилі новинних повідомлень про зменшення запасів важливих боєприпасів, зокрема ракет далекого радіуса дії та перехоплювачів Patriot. За словами людей, обізнаних з цією ініціативою, демонстрація сили була спрямована не лише на виявлення тих, хто міг поділитися інформацією з пресою, а й на залякування інших, які могли б зробити це в майбутньому.

Від 1500 до 2000 офіцерів та посадовців працюють в Об'єднаному штабі, який координує операції, політику та воєнні плани з командирами бойових дій по всьому світу.

Речник Пентагону Шон Парнелл зазначив, що відомство "не коментує внутрішні кадрові питання чи справи, пов’язані зі слідством, але надзвичайно серйозно ставиться до будь-яких витоків секретної інформації, яка стосується національної безпеки, і проводить відповідні розслідування".

"Захист секретної інформації має вирішальне значення для забезпечення безпеки Сполучених Штатів та наших військ, розгорнутих по всьому світу", – додав він.

Масштаби цього розслідування не мають аналогів. У сучасній історії ніколи раніше не проводилися масові тести на поліграфі серед вищого керівництва збройних сил США.

"Я ніколи не бачив, щоб поліграф застосовувався настільки широко або на такому високому рівні. З мого досвіду, це безпрецедентний випадок", – сказав контрадмірал Дональд Дж. Гутер, колишній головний військовий прокурор ВМС США у 2000–2002 роках.

Цей крок зроблено на тлі того, як численні ЗМІ оприлюднили деталі про те, як війна з Іраном вичерпала запаси боєприпасів, та повідомили про занепокоєння всередині адміністрації щодо стратегічного напрямку конфлікту.

Президент США Дональд Трамп чинив тиск на посадовців, щоб вони активно розшукували тих, хто розголошує інформацію. Також він назвав "зрадницькими" матеріали ЗМІ, що критикують дії Вашингтона у війні з Іраном та нестачу боєприпасів.

Ці витоки посилили атмосферу глибокої недовіри та параної всередині Пентагону, яку, за словами нинішніх та колишніх посадовців, підживлював міністр оборони Піт Гегсет.

Зазначається, що Гегесет витіснив або заблокував підвищення у званні щонайменше 80 генералів, адміралів та інших посадовців за час свого перебування на посаді. З початку минулого року Пентагон проводить низку розслідувань щодо витоків інформації у відповідь на публікації в ЗМІ про його керівництво.

Раніше ЗМІ повідомили про лист Пентагону, в якому відомство звертається до оборонної промисловості США з проханням терміново збільшити обсяги виробництва та постачання озброєння, зокрема боєприпасів через дефіцит, спричинений війною з Іраном.

За даними CNN, що Сполучені Штати станом на цей час витратили близько 80% наявних запасів до ключової системи ППО і військові попереджають, що їхній рівень на складах "небезпечно низький".