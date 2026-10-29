СМИ: из Пентагона уволили военного планировщика, который "сливал" данные об Иране и Украине

Министр обороны Пит Хегсет уволил ведущего военного планировщика Пентагона Бретта Сильвию, который якобы причастен к утечке секретной информации, связанной с войнами в Иране и в Украине.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники, передает "Европейская правда".

Чиновник Пентагона, высказавшийся на условиях анонимности, заявил, что генерал-лейтенант армии Бретт Сильвия был обвинен в служебном проступке за якобы утечку секретной информации. По его словам, Сильвия не прошел три теста на полиграфе, касавшиеся передачи секретной информации СМИ, связанной с российско-украинской войной и конфликтом в Иране.

Еще два источника в Пентагоне подтвердили CBS News, что увольнение было связано с тестами на полиграфе, но заявили, что обвинения не соответствуют действительности.

Хегсет сделал раскрытие утечек информации в своем ведомстве ключевым приоритетом: по его инициативе высокопоставленные военные чиновники проходили тесты на полиграфе. В прошлом году троих сотрудников его офиса вывели из здания в рамках расследования утечки информации, но Пентагон так и не обнародовал его результаты.

Пресс-секретарь Министерства обороны США Шон Парнелл не назвал Сильвию по имени в заявлении в социальных сетях, но отметил, что "по результатам всестороннего расследования Службы внутренних расследований ВВС (OSI) ведомство приняло необходимые кадровые меры для защиты конфиденциальной информации".

"Министерство обороны придерживается политики нулевой терпимости к умышленному и несанкционированному разглашению секретной информации. Каждый, кто ставит под угрозу конфиденциальную информацию, касающуюся национальной безопасности, подвергает опасности жизни наших военнослужащих и подрывает эффективность всех военных операций, обеспечивающих безопасность нашей страны", – заявил Парнелл.

По словам пресс-секретаря, дело передано в Министерство юстиции.

Сильвия был отстранен от должности руководителя отдела стратегии, планирования и политики Объединенного штаба, где он координировал план боевых действий против Ирана. Это второй генерал за время пребывания Хегсета на посту министра обороны, которого отстранили от так называемой должности "J5", отвечающей за оценку влияния войны с Ираном на долгосрочное планирование.

Предшественник Сильвии, генерал-лейтенант Джозеф Макги, был вынужден уйти в отставку в октябре 2025 года.

Увольнение военного планировщика Пентагона произошло на фоне сообщений СМИ о том, что военные ведомства США и Израиля разработали конкретные планы по возобновлению ударов по Ирану после промежуточных выборов в США, которые состоятся 3 ноября.

В сентябре СМИ писали, что пятьдесят членов Объединённого комитета начальников штабов США прошли проверки на полиграфе из-за утечки информации в СМИ, в частности о том, как война в Иране привела к дефициту важных боеприпасов.