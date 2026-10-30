Під час відзначення Геловіну у Білому домі у США, серед дітей, що взяли участь у святі, була дівчинка в російському національному одязі та хлопчик у радянській військовій формі.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на трансляцію святкування від Білого дому.

Традиційне роздавання солодощів від президента США та першої леді проходить напередодні свята Геловін, яке відзначають 31 жовтня. Цього року дітей пригощали у четвер, 29 жовтня.

Серед дітей, які підходили за цукерками до подружжя Трампів, видно дівчинку, одягнену в російський сарафан і кокошник та хлопчика у радянській військовій формі. Перша леді США торкнулася "військового" кашкета хлопчика.

Як ідеться на сайті Білого дому, захід провели, зокрема, для сімей військовослужбовців, співробітників правоохоронних органів, прийомних сімей, а також державних службовців.

Нагадаємо, союзники по НАТО песимістично ставляться до того, що Україна отримає вкрай необхідні їй ракети-перехоплювачі Patriot до проміжних виборів у Конгрес США наступного тижня.

Також представники адміністрації США непублічно заохочують американські компанії приймати російський дизель, який прямує до Сполучених Штатів в рамках "дизельної угоди", попри попередження про юридичні ризики для цих компаній.