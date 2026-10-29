ЗМІ: у Трампа тиснуть на американські компанії, що б ті приймали російський дизель

Представники адміністрації США непублічно заохочують американські компанії приймати російський дизель, який прямує до Сполучених Штатів в рамках "дизельної угоди", попри попередження про юридичні ризики для цих компаній.

Про це стало відомо виданню The Washington Sun від галузевих об’єднань, залучених до переговорів, пише "Європейська правда".

Американські компанії не хочуть брати на себе ризики, пов’язані з купівлею дизельного палива у Росії, частково через те, що демократи в Конгресі стверджують, що указ президента США Дональда Трампа порушує закони про санкції. Попри це, посадовці адміністрації заохочують компанії прийняти вантажі з російським дизелем, який наразі ще прямує до США.

"І Москва, і Вашингтон дуже наполегливо заохочують їх прийняти ці вантажі, зокрема пропонуючи значні знижки, але вони стикаються зі стіною опору через репутаційні та юридичні ризики", – зазначило одне джерело.

Представник Міністерства фінансів повідомив The Washington Sun, що ліцензія на купівлю російського дизелю "відповідає діям, які відомство вживало в минулому", а Міністерство "дотримується чинного законодавства та нормативних актів".

Один з аналітиків галузі зазначив, що комерційні власники вантажів протягом кількох тижнів "продавали" їх, але так і не змогли знайти жодного покупця серед американських компаній.

Кілька джерел підтвердили, що на момент завантаження на танкери у дизелю з Росії не було підтвердженого покупця.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь, старший член постійного підкомітету Сенату з розслідувань, у листах до власників суден, які везуть російський дизель до США, вимагав, щоб вони змінили курс і не доставляли вантажі в американські порти.

"Будь-яка компанія чи особа, яка розглядає можливість придбання російського дизельного палива, має усвідомлювати, що вчиняє злочин, і що Конгрес стежить за цим. Крім того, вони можуть бути притягнуті до відповідальності майбутньою адміністрацією, навіть якщо нинішня закриває на це очі", – заявив Блюменталь у коментарі для видання.

Він закликав компанії оприлюднити інформацію про продавців, покупців, операторів терміналів та страховиків, залучених до цієї операції, а також про будь-які вказівки, надані Міністерством фінансів.

Хоча танкери прямують до портів США, галузеві аналітики та офіційні особи заявили, що вони, ймовірно, змінять кінцевий пункт призначення на Бразилію, яка закуповує значні обсяги дизельного палива у Росії з часу введення США санкцій у 2022 році.

ЗМІ писали, що члени Демократичної партії США в Сенаті та Палаті представників звернулися до американських банків та портів із проханням зберегти документи, пов’язані з угодою президента Дональда Трампа щодо імпорту російського дизельного палива до США, для подальшого розслідування.

Нагадаємо, Росія погодилася скасувати запроваджену нею самою заборону на експорт дизельного пального та постачати його на світові ринки, зокрема до США. Це відбулось за підсумками домовленості між правителем РФ Владіміром Путіним і президентом США Дональдом Трампом 9 жовтня.

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