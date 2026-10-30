Во время празднования Хэллоуина в Белом доме в США среди детей, принявших участие в празднике, была девочка в русском национальном костюме и мальчик в советской военной форме.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на трансляцию празднования из Белого дома.

Традиционная раздача сладостей от президента США и первой леди проходит накануне праздника Хэллоуина, который отмечается 31 октября. В этом году она состоялась в четверг, 29 октября.

Среди детей, которые подходили за конфетами к супругам Трампам, видна девочка, одетая в русский сарафан и кокошник, и мальчик в советской военной форме. Первая леди США прикоснулась к "военной" фуражке мальчика.

Как сообщается на сайте Белого дома, мероприятие было организовано, в частности, для семей военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, приемных семей, а также государственных служащих.

Напомним, союзники по НАТО пессимистично относятся к тому, что Украина получит крайне необходимые ей ракеты-перехватчики Patriot до промежуточных выборов в Конгресс США на следующей неделе.

Также представители администрации США непублично поощряют американские компании принимать российский дизель, который направляется в Соединенные Штаты в рамках "дизельного соглашения", несмотря на предупреждения о юридических рисках для этих компаний.