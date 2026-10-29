ЗМІ: у НАТО побоюються, що Трамп відкладе передачу перехоплювачів Україні до виборів у США

Союзники по НАТО песимістично ставляться до того, що Україна отримає вкрай необхідні їй ракети-перехоплювачі Patriot до проміжних виборів у Конгрес США наступного тижня.

Про це повідомляє Euronews з посиланням на джерела у НАТО, передає "Європейська правда".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що все ще очікує затвердження міністром оборони США Пітом Гегсетом передачі додаткових перехоплювачів, але джерела в НАТО кажуть, що ситуація залишається "непередбачуваною". Союзники не мають чіткого уявлення про те, чи будуть ці ракети надані та коли вони можуть прибути.

Це відбувається на тлі підозр про, те що американський президент Дональд Трамп використовує військову допомогу для тиску на Київ з метою змусити його піти на поступки у переговорах з РФ.

На запитання, чи є якісь ознаки того, що перехоплювачі незабаром надійдуть Україні, одне джерело в НАТО відповіло, що ситуація залишається нечіткою.

"Це настільки непередбачувано", – зазначив співрозмовник Euronews.

"Трамп використовує всі важелі впливу, які він має над Україною, напередодні проміжних виборів", – додало джерело.

Джерело припустило, що президент США також намагається підштовхнути Київ до укладення мирної угоди з Росією, яка передбачатиме територіальні поступки.

Два неназвані співрозмовники видання зазначили, що Вашингтон розчарований відсутністю прогресу у припиненні війни і прагне якнайшвидшого її завершення.

Одне джерело охарактеризувало війну як "камінь у черевику" для Вашингтона, але зазначило, що США розуміють необхідність підтримувати відносини з союзниками по НАТО, зокрема в контексті війни в Ірані.

На тлі затримок постачань Україні засобів ППО генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників у двосторонньому порядку передати власні запаси, зважаючи на нагальні потреби Києва.

За даними джерел в Альянсі, Греція та Іспанія мають значні запаси технічно менш досконалих ракет PAC-2. Однак ані Афіни, ані Мадрид не прислухалися до заклику Рютте передати ці перехоплювачі Україні.

Ця невизначеність виникає на тлі того, як українська протиповітряна оборона ледве встигає протистояти російським атакам, тоді як запаси американських ракет-перехоплювачів зазнають дедалі більшого тиску через війну з Іраном.

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього року Україна отримує у місяць в середньому лише 12 ракет до систем Patriot.

Український президент також наголосив на потребі розблокувати вже погоджені європейцями постачання перехоплювачів до Patriot

Український міністр оборони Євгеній Хмара закликав країни формату E5 – Німеччину, Велику Британію, Францію, Польщу та Італію – розглянути можливість передачі Україні 10% своїх запасів ракет-перехоплювачів до систем Patriot та IRIS-T в обмін на майбутні поставки, яких очікує Київ.