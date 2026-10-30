Ірландія створить спеціальний орган для вивчення сценаріїв майбутнього острова

Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін заявив, що уряд створить спеціальний орган для вивчення можливих сценаріїв конституційного майбутнього острова, зокрема об’єднання Ірландії та Північної Ірландії в єдину державу.

Про це він сказав у інтерв’ю газеті The Irish Times, передає "Європейська правда".

Мартін заявив, що новому урядовому органу буде доручено проаналізувати моделі та виклики, пов’язані з різними потенційними "конституційними сценаріями майбутнього" острова, зокрема щодо об’єднаної Ірландії, що складатиметься з 32 графств.

За його словами, новий орган, який, імовірно, працюватиме під керівництвом департаменту прем’єр-міністра, аналізуватиме три можливі сценарії: створення єдиної держави на всій території острова, збереження нинішнього статус-кво та об’єднання Ірландії зі збереженням автономії Північної Ірландії.

Останній варіант передбачає, що Північна Ірландія матиме власні асамблею та уряд, державну службу, комунальні служби й поліцію.

Мартін зазначив, що новий орган досліджуватиме правові та конституційні наслідки кожного сценарію, їхній вплив на економіку, освіту й охорону здоров’я, питання безпеки та оборони, а також витрати на можливе об’єднання.

Прем’єр сказав, що має намір до Різдва подати на розгляд уряду меморандум із пропозиціями щодо перших кроків у роботі нового органу. Початок підготовки очікується вже найближчими місяцями.

Також Мартін наголосив, що залишивши в рамках цього проєкту варіант збереження союзу з Великою Британією, він сподівається, що юніоністи долучаться до процесу, маючи можливість обґрунтувати аргументи на користь союзу.

"Їхній голос має бути почутий. Ми маємо запросити їх висловитися щодо майбутнього острова Ірландії", – зазначив прем’єр.

У цьому контексті варто нагадати, що у вересні перші міністри Вельсу, Шотландії та Північної Ірландії заявили, що "час Вестмінстера добігає кінця", і закликали уряд Великої Британії готуватися до майбутніх конституційних змін.

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