У Вельсі, Шотландії та Північній Ірландії хочуть права самостійно визначати майбутнє

Перші міністри Вельсу, Шотландії та Північної Ірландії заявили, що "час Вестмінстера добігає кінця", і закликали уряд Великої Британії готуватися до майбутніх конституційних змін.

Про це пишуть Sky News та BBC, передає "Європейська правда".

Після поразки Лейбористської партії на виборах уперше на чолі Вельсу, Північної Ірландії та Шотландії є партії, які виступають за незалежність: Шотландська національна партія, валлійська "Плайд Кемрі" та північноірландська "Шинн Фейн".

У понеділок, 14 вересня, лідери цих трьох партій – Рун ап Йорверт від "Плайд Кемрі", Мішель О’Нейл від "Шинн Фейн" та Джон Свінні з SNP – підписали меморандум про взаєморозуміння, в якому наголосили, що жоден уряд у Вестмінстері не має права "блокувати демократію" або перешкоджати народам Шотландії, Вельсу та Північної Ірландії самостійно визначати своє майбутнє.

"Для людей, які спостерігають за подіями на цих островах, – для людей, які спостерігають за ними по всьому світу, – не може бути яснішого знаку того, що час Вестмінстера добігає кінця. Жоден уряд Вестмінстера не має права блокувати демократію або підривати принцип, згідно з яким наш народ сам вирішуватиме своє майбутнє", – йдеться у заяві.

Водночас політики наголосили, що їхні партії мають різні конституційні цілі, а кожна з націй визначатиме власне майбутнє "по-своєму та у свій час".

Що прикметно, у меморандумі щодо співпраці з метою досягнення "сильнішої та справедливішої економіки", перші міністри також згадали й про розширення "власних енергетичних ресурсів", а також визнання того, що майбутнє їхніх націй "лежить у Європейському Союзі".

На прохання BBC пояснити, що означає меморандум про взаєморозуміння для Вельсу і чи передбачає він звернення до Вестмінстера з проханням не блокувати референдум щодо незалежності, ап Йорверт відповів, що "вирішувати своє майбутнє має народ Вельсу".

Як зазначається, нещодавно прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив у Палаті громад, що дозволить провести ще один референдум про незалежність Шотландії, якщо на користь цього буде "чіткий консенсус".

За його словами, підставою для голосування про вихід зі складу Сполученого Королівства для Шотландії має бути "точно така сама ситуація", як і для Північної Ірландії.

Щодо останньої, укладена у 1998 році між прихильниками об’єднання Північної Ірландії з Республікою Ірландія та тими, хто хотів лишитися у складі Великої Британії (юніоністами) угода Страсної п’ятниці передбачає, що Північна Ірландія залишається у складі Великої Британії, поки більшість її населення цього хоче, а інакше там можуть оголосити референдум.

Варто зауважити, що це відбулося на тлі того, як президент США Дональд Трамп у Дубліні заявив, що "дуже хотів би" побачити об’єднання Ірландії з Північною Ірландією, яка залишається під британським управлінням.

У прем'єра Британії стримано відреагували на коментарі Трампа. А лідер популістської партії Reform Uk Найджел Фарадж заявив, що не поділяє поглядів Трампа щодо возз’єднання Ірландії.