Ирландия создаст специальный орган для изучения сценариев будущего острова

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин заявил, что правительство создаст специальный орган для изучения возможных сценариев конституционного будущего острова, в частности объединения Ирландии и Северной Ирландии в единое государство.

Об этом он сказал в интервью газете The Irish Times, передает "Европейская правда".

Мартин заявил, что новому правительственному органу будет поручено проанализировать модели и вызовы, связанные с различными потенциальными "конституционными сценариями будущего" острова, в частности в отношении объединенной Ирландии, которая будет состоять из 32 графств.

По его словам, новый орган, который, вероятно, будет работать под руководством департамента премьер-министра, проанализирует три возможных сценария: создание единого государства на всей территории острова, сохранение нынешнего статус-кво и объединение Ирландии с сохранением автономии Северной Ирландии.

Последний вариант предполагает, что Северная Ирландия будет иметь собственную ассамблею и правительство, государственную службу, коммунальные службы и полицию.

Мартин отметил, что новый орган будет изучать правовые и конституционные последствия каждого сценария, их влияние на экономику, образование и здравоохранение, вопросы безопасности и обороны, а также расходы на возможное объединение.

Премьер заявил, что намерен до Рождества представить на рассмотрение правительства меморандум с предложениями относительно первых шагов в работе нового органа. Начало подготовки ожидается уже в ближайшие месяцы.

Также Мартин подчеркнул, что, оставив в рамках этого проекта вариант сохранения союза с Великобританией, он надеется, что юнионисты присоединятся к процессу, имея возможность обосновать аргументы в пользу союза.

"Их голос должен быть услышан. Мы должны предложить им высказаться о будущем острова Ирландии", – отметил премьер.

В этом контексте стоит напомнить, что в сентябре первые министры Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии заявили, что "время Вестминстера подходит к концу", и призвали правительство Великобритании готовиться к предстоящим конституционным изменениям.

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