Урядова коаліція Польщі домоглась зміни голови Конститцйійного суду

У Польщі Конституційний трибунал (аналог Конституційного суду) повідомив на своєму сайті, що голову суду Богдана Свечковського та віцеголову Бартоломея Соханського.було відсторонено від посад.

Про це повідомляє PAP, пише "Європейська правда".

З інформації, зібраної PAP випливає, що Анна Корвін-Пьотровська, як суддя з найдовшим стажем, стала головою Конституційного трибуналу та видала розпорядження про призупинення виконання службових обов’язків Свечковського та Соханського на місяць.

У інформації, наданій PAP, посилаються на ст. 130 Закону про устрій загальних судів.

У ньому зазначено, що "якщо суддю затримано за скоєння умисного злочину на місці злочину або якщо, з огляду на характер вчиненого суддею діяння, авторитет суду чи істотні інтереси служби вимагають негайного відсторонення його від виконання службових обов’язків, голова суду або міністр юстиції можуть постановити негайне призупинення виконання службових обов’язків судді до моменту ухвалення рішення дисциплінарним судом, але не довше ніж на місяць".

В якості причини призупинення виконання обов’язків голови та заступника голови у повідомленні зазначено, зокрема, те, що обидві ці особи унеможливили скликання Загальних зборів Конституційного трибуналу за участю всіх належним чином обраних Сеймом суддів, а також призначення складів, що розглядають справи в Конституційному трибуналу, що суперечить закону.

При цьому на сторінці Конституційного трибуналу у мережі Х, навпаки, вказано, що сайт суду захоплено, а голова трибуналу Богдан Свечковський продовжує виконувати свої обов'язки.

Згодом варшавське управління поліції повідомило, що співробітники проводять службові заходи в будівлі Конституційного трибуналу у зв’язку з інформацією, наданою суддею Анною Корвін-Піотровською, щодо можливої загрози життю чи здоров’ю суддів та співробітників установи.

Як повідомляє Polsat News, співробітники поліції чергують біля будівлі Конституційного трибуналу, а також біля огорожі.

Тим часом міністр юстиції та генеральний прокурор Вальдемар Журек оголосив, що подав до Конституційного трибуналу п’ять заяв про зняття імунітету. Він пояснив, що вони зокрема стосуються виконуючого обов’язки голови Конституційного трибуналу Свечковського та його заступника.

Уряд Дональда Туска прагнув реформувати Суд і призначити нових суддів, проте президент Кароль Навроцький відмовився привести до присяги трьох із шести суддів, призначених парламентом, тоді як голова Богдан Свечковський відмовився дозволити суддям, обраним нинішньою парламентською більшістю, приступити до виконання своїх обов’язків.

Нагадаємо, Генпрокуратура Польщі звернулася до президента Кароля Навроцького з проханням про його допит як свідка в рамках розслідування щодо позбавлення суддів Конституційного суду права виносити рішення.

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