Правительственная коалиция Польши добилась смены председателя Конституционного суда

В Польше Конституционный трибунал (аналог Конституционного суда) сообщил на своём сайте, что председатель суда Богдан Свечковский и заместитель председателя Бартоломей Соханский были отстранены от должностей.

Об этом сообщает PAP, пишет "Европейская правда".

Из информации, собранной PAP, следует, что Анна Корвин-Пётровская, как судья с наибольшим стажем, стала председателем Конституционного трибунала и издала распоряжение о приостановлении исполнения служебных обязанностей Свечковского и Соханского на месяц.

В информации, предоставленной PAP, делается ссылка на ст. 130 Закона об устройстве общих судов.

В ней указано, что "если судья задержан за совершение умышленного преступления на месте преступления или если, учитывая характер совершенного судьей деяния, авторитет суда или существенные интересы службы требуют немедленного отстранения его от исполнения служебных обязанностей, председатель суда или министр юстиции могут постановить немедленное приостановление исполнения служебных обязанностей судьи до момента принятия решения дисциплинарным судом, но не дольше чем на месяц".

В качестве причины приостановления исполнения обязанностей председателя и заместителя председателя в сообщении указано, в частности, то, что оба эти лица сделали невозможным созыв Общего собрания Конституционного трибунала с участием всех надлежащим образом избранных Сеймом судей, а также назначение составов, рассматривающих дела в Конституционном трибунале, что противоречит закону.

При этом на странице Конституционного трибунала в сети X, напротив, указано, что сайт суда захвачен, а председатель трибунала Богдан Свечковский продолжает исполнять свои обязанности.

Впоследствии варшавское управление полиции сообщило, что сотрудники проводят служебные мероприятия в здании Конституционного трибунала в связи с информацией, предоставленной судьей Анной Корвин-Пиотровской, о возможной угрозе жизни или здоровью судей и сотрудников учреждения.

Как сообщает Polsat News, сотрудники полиции дежурят у здания Конституционного трибунала, а также у ограждения.

Между тем министр юстиции и генеральный прокурор Вальдемар Журек объявил, что подал в Конституционный трибунал пять ходатайств о снятии иммунитета. Он пояснил, что они, в частности, касаются исполняющего обязанности председателя Конституционного трибунала Свечковского и его заместителя.

Правительство Дональда Туска стремилось реформировать Суд и назначить новых судей, однако президент Кароль Навроцкий отказался привести к присяге троих из шести судей, назначенных парламентом, в то время как председатель Богдан Свечковский отказался позволить судьям, избранным нынешним парламентским большинством, приступить к исполнению своих обязанностей.

Напомним, Генеральная прокуратура Польши обратилась к президенту Каролю Навроцкому с просьбой о его допросе в качестве свидетеля в рамках расследования по делу о лишении судей Конституционного суда права выносить решения.

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