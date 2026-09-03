Прокуратура Польщі хоче допитати Навроцького у справі суддів Конституційного суду

Генпрокуратура Польщі звернулася до президента Кароля Навроцького з проханням про його допит як свідка в рамках розслідування щодо позбавлення суддів Конституційного суду права виносити рішення.

Про це повідомила речниця Генеральної прокуратури Анна Адамяк, передає "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

У рамках провадження, яке веде Група з питань запобігання негативним наслідкам рішень, ухвалених суддями, призначеними за участю Національної ради судової влади після 2017 року (...), прокурор звернувся до президента Кароля Навроцького з проханням вказати зручний термін та місце, де можна буде провести його допит як свідка, повідомила речниця.

Як вона пояснила, провадження у цій справі було порушено 21 квітня 2026 року у зв’язку зі заявою про підозру у вчиненні злочину, поданою двома суддями Конституційного суду.

Заява стосувалася "дій на шкоду правосуддю та чотирьом суддям Конституційного суду, обраним Сеймом Республіки Польща 13 березня 2026 року: Марчину Джурді, Кристіану Маркевичу, Анні Корвін-Пьотровській та Мачею Таборовському, яким було відмовлено у праві виносити судові рішення".

Речниця Генеральної прокуратури повідомила, що "у ході провадження було зібрано обширний доказовий матеріал, зокрема допитано понад 40 свідків, серед яких – співробітники Канцелярії президента та Конституційного суду. Також було вилучено документи, що мають важливе значення для справи".

"Після оцінки доказової бази з урахуванням предмета провадження прокурор визнав за необхідне провести чергову доказову дію у вигляді допиту президента Республіки Польща Кароля Навроцького як свідка", – пояснила Адамяк.

"Проведення цієї дії є необхідним для повного з’ясування фактичних обставин справи та здійснення правильної кримінально-правової оцінки подій, що є предметом провадження", – підкреслила вона.

13 березня Сейм обрав шістьох суддів Конституційного суду. Двоє з них склали присягу в Президентському палаці, решта – під час церемонії в Сеймі.

Сумніви щодо процедури призначення суддів раніше висловлювала канцелярія президента, яка посилалася на юридичний аналіз у цій справі.

Президент Навроцький не визнав складання присяги суддями в Сеймі і анонсував звернення до Конституційного суду, який наразі складається переважно з представників нині опозиційної "Права і справедливості", яка підтримувала Навроцького на виборах.

Водночас Європейський суд з прав людини ухвалив сприятливе рішення щодо суддів Конституційного суду Польщі, обраних у Сеймі, чию присягу не прийняв Навроцький.

Детально на цю тему – у статті Конституційна війна: як ключовий суд Польщі став полем битви між урядом і президентом.