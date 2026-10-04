Вибори в Латвії: блок проукраїнського прем’єра здобуває найбільше місць

У суботу, 3 жовтня, у Латвії відбулося голосування на виборах до Сейму, за попередніми результатами якого впевнено лідирує "Об’єднаний список" прем'єр-міністра Андріса Кулбергса.

Про це свідчать дані латвійської Центральної виборчої комісії, повідомляє "Європейська правда".

За підсумками підрахунку 95% голосів, "Об’єднаний список" набирає 35,2% голосів, або 42 місця у парламенті.

На другому місці розташувалась партія "Латвія на першому місці" з 13,1% голосів (17 парламентських місць). Третьою іде "Суверенна влада"/"Младолатиші" з результатом 11,7% (14 місць у Сеймі).

Загалом п’ятивідсотковий прохідний бар’єр долають шість політичних сил.

Попередні дані свідчать, що чинний прем’єр Кулбергс, який займає жорстку позицію щодо Росії та є рішучим прихильником України, має хороші шанси залишитися при владі.

Варто зазначити, що 24 вересня на військовій базі Національних збройних сил Латвії у Ліелварді приземлилися чотири винищувачі Eurofighter повітряних сил Німеччини, щоб тимчасово посилити захист повітряного простору країни.

Винищувачі перебуватимуть у Латвії приблизно тиждень, під час виборів до Сейму. У Латвії вони виконуватимуть завдання, підтримуючи діяльність НАТО з протиповітряної та протиракетної оборони.

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