Выборы в Латвии: блок проукраинского премьера получает наибольшее количество мест

В субботу, 3 октября, в Латвии состоялось голосование на выборах в Сейм, по предварительным результатам которых уверенно лидирует "Объединенный список" премьер-министра Андриса Кулбергса.

Об этом свидетельствуют данные латвийской Центральной избирательной комиссии, сообщает "Европейская правда".

По итогам подсчета 95% голосов "Объединенный список" набирает 35,2% голосов, или 42 места в парламенте.

На втором месте расположилась партия "Латвия на первом месте" с 13,1% голосов (17 парламентских мест). Третьей идет "Суверенная власть"/"Младолатиши" с результатом 11,7% (14 мест в Сейме).

В целом пятипроцентный проходной барьер преодолевают шесть политических сил.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что действующий премьер Кулбергс, занимающий жесткую позицию в отношении России и являющийся решительным сторонником Украины, имеет хорошие шансы остаться у власти.

Стоит отметить, что 24 сентября на военной базе Национальных вооруженных сил Латвии в Лиелварде приземлились четыре истребителя Eurofighter ВВС Германии, чтобы временно усилить защиту воздушного пространства страны.

Истребители будут находиться в Латвии примерно неделю, во время выборов в Сейм. В Латвии они будут выполнять задачи, поддерживая деятельность НАТО по противовоздушной и противоракетной обороне.

Читайте также статью "ЕвроПравды": Популисты вместо "русских": какие изменения принесут Латвии новые выборы и чего ждать Украине.