До Латвії прибули німецькі Eurofighter: посилити безпеку під час виборів

У четвер, 24 вересня, на військовій базі Національних збройних сил Латвії у Ліелварді приземлилися чотири винищувачі Eurofighter повітряних сил Німеччини, щоб тимчасово посилити захист повітряного простору країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Винищувачі перебуватимуть у Латвії недовго – приблизно тиждень, під час виборів до Сейму. У Латвії вони виконуватимуть завдання, підтримуючи діяльність НАТО з протиповітряної та протиракетної оборони.

Розміщення німецьких винищувачів у Латвії водночас дасть змогу перевірити здатність НАТО оперативно переміщувати та приймати сили союзників, а також готовність бази забезпечувати прийом і підтримку союзників.

Присутність союзників і здатність у короткі терміни посилити оборону східного флангу НАТО підтверджують солідарність союзників, а також можливості колективної оборони альянсу та його готовність захищати повітряний простір Латвії й усього НАТО, підкреслили в латвійському Міністерстві оборони.

За ініціативою міністра оборони Латвії Райвіса Мелніса під час виборів до 15-го Сейму свою присутність для зміцнення повітряного простору Латвії збільшать повітряні сили Німеччини, Італії та Туреччини.

Також варто зазначити, що, за даними ЗМІ, Естонія, Латвія та Литва звернулися до Європейської комісії з проханням негайно виділити 500 мільйонів євро на посилення систем протидії дронам.

Тим часом президент Латвії Едгарс Рінкевичс висловив думку, що Європа не встигає за розвитком технологій безпілотників та повітряної війни в Україні, а також наголосив, що більшість країн НАТО не зможуть відбити атаку російських ракет у разі розширення конфлікту.