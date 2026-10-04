ЗМІ: Польща і Румунія відмовилися надати транзит для експорту українського зерна

Польща та Румунія відмовилися допомагати Україні з експортом зерна на тлі кризи експорту, пов’язаної з блокадою Чорного моря.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Надлишок українського зерна в поєднанні з низьким рівнем води на Дунаї вже перевантажує порти його країни, що заважає румунським фермерам реалізовувати власну продукцію, вважають у країні.

"Інтереси наших власних фермерів залишаються пріоритетом", – заявив виданню міністр сільського господарства Румунії Барна Танчош.

Міністр сільського господарства України Тарас Висоцький прибув цього тижня до Брюсселя, щоб звернутися з прямим закликом до своїх колег з ЄС. Наразі, за словами Висоцького, менше половини експорту вдається вивезти європейськими залізничними, автомобільними та річковими маршрутами. Якщо блокада триватиме, цього року в Україні може застрягнути до 35 мільйонів тонн зерна.

Румунія намагається оптимізувати свою логістику, підкреслив Танчош. Минулого місяця Бухарест навіть підписав меморандум про взаєморозуміння з Києвом, щоб спростити перетин кордону та посилити залізничні сполучення.

"Але всі знають, що ми не можемо подвоїти кількість поїздів, не можемо подвоїти пропускну здатність доріг, залізниць та портів", – заявив Танчош.

У Польщі міністерство інфраструктури "не має наміру вносити будь-які зміни, спрямовані на збільшення транзиту української сільськогосподарської продукції", – зазначила у своїй заяві речниця Анна Шуманська.

Нагадаємо, 1 жовтня Естонія запровадила заборону на перевезення російського та білоруського зерна своєю територією у відповідь на блокаду Росією експорту зернових з України.

А Латвія вводить прикордонний контроль зерна, щоб запобігти транзиту краденого в Україні товару.