СМИ: Польша и Румыния отказались предоставить транзит для экспорта украинского зерна

Польша и Румыния отказались помогать Украине с экспортом зерна на фоне экспортного кризиса, связанного с блокадой Чёрного моря.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Избыток украинского зерна в сочетании с низким уровнем воды на Дунае уже перегружает порты страны, что мешает румынским фермерам реализовывать собственную продукцию, считают в Румынии.

"Интересы наших собственных фермеров остаются приоритетом", – заявил изданию министр сельского хозяйства Румынии Барна Танчош.

Министр сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий прибыл на этой неделе в Брюссель, чтобы обратиться с прямым призывом к своим коллегам из ЕС. В настоящее время, по словам Высоцкого, менее половины экспорта удается вывезти по европейским железнодорожным, автомобильным и речным маршрутам. Если блокада продлится, в этом году в Украине может застрять до 35 миллионов тонн зерна.

Румыния пытается оптимизировать свою логистику, подчеркнул Танчош. В прошлом месяце Бухарест даже подписал меморандум о взаимопонимании с Киевом, чтобы упростить пересечение границы и усилить железнодорожное сообщение.

"Но все знают, что мы не можем удвоить количество поездов, не можем удвоить пропускную способность дорог, железных дорог и портов", – заявил Танчош.

В Польше министерство инфраструктуры "не намерено вносить какие-либо изменения, направленные на увеличение транзита украинской сельскохозяйственной продукции", – отметила в своем заявлении пресс-секретарь Анна Шуманская.

Напомним, 1 октября Эстония ввела запрет на перевозку российского и белорусского зерна через свою территорию в ответ на блокаду Россией экспорта зерновых из Украины.

А Латвия вводит пограничный контроль зерна, чтобы предотвратить транзит украденного в Украине товара.