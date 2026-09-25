Латвія вводить прикордонний контроль зерна, щоб запобігти транзиту краденого в Україні товару

У четвер, 25 вересня, Сейм Латвії у терміновому порядку запровадив прикордонний контроль зернових вантажів із третіх країн.

Про це інформує Delfi, пише "Європейська правда".

Поправки до закону "Про обіг кормів для тварин" містять вимогу до Кабінету міністрів визначити, які партії кормів для тварин із третіх країн підлягають прикордонному контролю, а також встановити вимоги до перевірок та порядок їх проведення Продовольчо-ветеринарною службою. Поправки покликані запобігти перевезенню через територію Латвії вантажів, викрадених в Україні, зокрема зерна.

Спочатку необхідність такого контролю було виявлено стосовно партій кормів, що перевозяться з Росії та Білорусі й не призначені для продажу в Євросоюзі. Водночас у майбутньому можуть змінитися як види продукції, що перевіряється, так і маршрути її перевезення та способи зазначення походження. Тому необхідний гнучкий механізм контролю, що дозволяє реагувати на такі зміни.

Раніше Латвія заборонила імпорт російської та білоруської сільськогосподарської продукції та кормів для тварин, а в серпні 2026 року цю заборону додатково розширили. У рамках митної процедури зовнішнього транзиту товари з третіх країн можуть перетинати митну територію Латвії та Європейського Союзу, не надходячи на ринок ЄС і не випускаючись у вільний обіг.

Водночас Україна надала інформацію про значні обсяги зерна, незаконно отриманого на окупованих українських територіях. А також – про ризик того, що частина цього зерна з документами, які вказують на російське походження, може перевозитися, зокрема, через латвійські порти.

У міністерстві зазначають, що досі продовольче зерно не перевірялося з метою встановлення його заявленого географічного походження.

Нагадаємо, Латвія розглядає підвищення залізничного тарифу на транзит російського зерна.

А Україна своєю чергою розглядає можливості експортування сільськогосподарської продукції через порти країн Балтії. За оцінками української сторони, через балтійські порти потенційно можна експортувати до 20 млн тонн зерна.